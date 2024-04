Burgau

Sie wollen in 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen

Die 72 Stunden-Aktion in Burgau steht vor der Türe. Unser Bild zeigt einen Teil des Organisationsteams, das sich in der Woche vor Ostern getroffen hat.

Plus Die Burgauer Jugend wagt sich an ein besonders Projekt, das in nur drei Tagen entstehen soll. Was sie sich vorgenommen haben und wie die Aktion funktionieren soll.

Von Peter Wieser

„Uns schickt der Himmel“ und „In 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen“, so lautet das Motto. Die 72 Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seiner Verbände. Innerhalb dieses Zeitraums sollen deutschlandweit soziale, politische und ökologische Projekte im gemeinsamen Einsatz für andere oder mit anderen umgesetzt werden. In Wertingen etwa wollen Jugendliche die drei Tage nutzen, um laufend Geld für das Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg zu sammeln. Auch aus Burgau werden fünf Jugendgruppen mit knapp 70 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen daran teilnehmen.

Die Aktion gab es in dieser Form bereits im Jahr 2013 und ein weiteres Mal 2019. Damals hatten mehr als 160.000 Menschen teilgenommen, rund 3400 Gruppen hatten sich in Deutschland engagiert. 2024 findet sie erneut statt – vom 18. bis zum 21. April. Was kann man denn tun, um, wie es heißt, in 72 Stunden die Welt ein bisschen besser zu machen, und wer ist die „72h-Burgauer- Jugend“ überhaupt? Anfangs setzte sich diese aus Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Burgau sowie Mitgliedern der Pfadfinderschaft Sankt Georg, Stamm Tilly Burgau, und der Baptistischen Pfadfinderschaft, Stamm der Waldenser Burgau, zusammen. Später kamen die evangelische Jugend und die Schützenjugend Burgau hinzu. Im Oktober letzten Jahres hatte ein erstes Treffen stattgefunden, bei dem auch Burgaus Bürgermeister Martin Brenner und Zweite Bürgermeisterin Martina Wenni-Auinger teilgenommen hatten.

