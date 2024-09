Teure Schäden nach Hochwasser und A8-Einsatz: Feuerwehr bekommt neues Fahrzeug

Treue Dienste hat das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Feuerwehr Oberknöringen geleistet. Nun steht es bereits seit ein paar Monaten im Feuerwehrhaus und wird nicht mehr bewegt, weil es für Einsätze derzeit nicht mehr herangezogen werden kann. Nach dem Hochwasser wurde an dem Fahrzeug ein Achsschaden festgestellt. Eine teure Reparatur steht an, die für das in die Jahre gekommene Fahrzeug kaum mehr rentabel sein dürfte. Aber auch eine Neuanschaffung bringt große finanzielle Belastungen mit sich. Der Stadtrat in Burgau hat deswegen eine Entscheidung getroffen.

