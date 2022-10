Unbekannte brechen in Burgauer Shishabar zwei Automaten auf

Bargeld aus zwei Spielautomaten erbeuteten bislang unbekannte Einbrecher in einer Shishabar in Burgau. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt.

Nach dem Einbruch in eine Shishabar in der Käppelestraße in Burgau wertet die Polizei Spuren aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich Unbekannte am Mittwoch über den Notausgang Zugang zum Lokal. In der Bar selbst wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld daraus entwendet.

Mittlerweile fand auch eine Spurensicherung durch Kräfte der Polizei Burgau statt. Das Ergebnis der Auswertung steht noch aus. Hinweise über verdächtige Beobachtungen im Zeitraum von Mittwochabend bis Mittwochnacht nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08221/96900 entgegen. (AZ)