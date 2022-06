Unbekannte zerkratzen in Burgau Auto eines Freibadbesuchers

Bei über 30 Grad Celsius kommen viele Besucher mit dem Auto ins Freibad nach Burgau. Für einen Badegast wartet am Parkplatz die böse Überraschung.

Ein Besucher des Freibades in Burgau hatte seinen blauen BMW am Sonntag regelkonform auf einer zum Parken freigegebenen Wiese abgestellt. In der Zeit von 13 Uhr bis kurz nach 18 Uhr suchte er Abkühlung im Bad. Als er dann zu seinem Fahrzeug zurückkam, war sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrerseite seines Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden.

2000 Euro Schaden durch Kratzer am Auto vor dem Freibad Burgau

Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)