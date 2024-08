Unbekannter bricht auf Dorffest einem Mann die Nase

In der Samstagnacht, gegen 1 Uhr, kam es auf dem Dorffest in Unterknöringen zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann betrat laut Polizei das Barzelt auf dem Festgelände und geriet dort mit einem 25-jährigen Mann in Streit. Der Unbekannte spuckte hierbei den 25-jährigen Mann an.

Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte einem 31-jährigen Mann mit der Faust gegen die Nase, wodurch dieser einen Nasenbeinbruch erlitt. Zudem wurde ein weiterer 31-Jähriger durch den Unbekannten am linken Auge getroffen und leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)