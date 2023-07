Burgau

War es Sabotage? Kita Heilig Kreuz kann nicht wie geplant öffnen

Plus Der Umzug in den Neubau der Kita Heilig Kreuz in Burgau verzögert sich wohl um vier Wochen. Grund dafür sind zwei unerklärliche Schäden auf der Baustelle.

Von Ralf Gengnagel

Was im Oktober 2021 in der Spitzstraße in Burgau mit einem Spatenstich begann, hätte eigentlich eineinhalb Jahre später fertig sein sollen. Gerechnet hatten die katholische Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt und das St.-Ulrichswerk damit, dass der rund 4,6 Millionen schwere Ersatzneubau der Kindertagesstätte Heilig Kreuz schon an Pfingsten dieses Jahres bereitsteht. Der ursprüngliche Eröffnungstermin platzte. Mit Anfang November hatte man für die Eröffnung bereits ein neues Datum angepeilt. Jetzt wurden die Eltern darüber informiert, dass sich die Einweihung des Neubaus um einen weiteren Monat verzögert. Welche Gründe und Auswirkungen das hat, worauf sich aber auch Kinder und Eltern freuen dürfen, erläutert Pfarrer Simon Stegmüller.

"Es ist schon ein Schock, wenn man hört, dass auf einer Baustelle etwas schiefläuft", sagt der Pfarrer. Früh sei zwar schon klar gewesen, dass der Termin um Pfingsten wegen Lieferengpässen und hoher Auftragslagen von Firmen nicht gehalten werden kann. Aufgeatmet habe man aber, so Stegmüller, als Planer und Architekten sich sicher waren, dass dem Bezug im November nichts mehr entgegenstehe.

