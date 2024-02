"Weißes Einhorn" schlägt bei Faschingsumzug auf Betrunkenen ein

Arg viel mehr Details konnte der Verletzte den Polizeibeamten nicht geben: Ein weißes Einhorn sei es gewesen, das zugeschlagen hatte.

Eigentlich wollten sie friedlich Fasching feiern, doch dann kam es am Samstagnachmittag zwischen Faschingsfreunden auf dem Umzug in Oberknörigen zu Handgreiflichkeiten. Dabei geriet ein Mann zunächst mit einer Gruppe von weiteren Besuchern des Faschingsumzuges in Streit. Wie die Polizei mitteilte, trat plötzlich eine andere Person an ihn heran und schlug ihm auf den Kopf. Die Verletzung musste ambulant versorgt werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer kennt das weiße Einhorn?

Der Täter trug ein weißes Einhornkostüm, teilte die Polizeiinspektion Burgau mit. Eine weitere Beschreibung war aufgrund der Alkoholisierung durch Niedergeschlagenen nicht möglich. Hinweise, die auf die Tat oder den Täter geben werden können, nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)