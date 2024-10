Wer hat einen E-Scooter gegen die Burgauer Tennishalle geworfen?

Am Montag ist bei der Polizeiinspektion Burgau eine Sachbeschädigung an der Burgauer Tennishalle angezeigt worden. Vor Ort konnte laut der Polizei festgestellt werden, dass ein E-Scooter, der vorher am Jettinger Bahnhof gestohlen wurde, gegen die Fassade der Halle geworfen und dann liegengelassen wurde. Als Tatzeitraum konnte der 4. Oktober zwischen 17 und 19 Uhr angegeben werden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise sollen unter der Telefonnummer 08222 96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)

