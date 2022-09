"Wir sind nicht wirklich heiß auf die Zukunft"

Wie der Philosoph Richard David Precht und die Architekten Wolfram Putz und Alexander Rieck die Veränderungen der Gesellschaft betrachten, wurde in Burgau deutlich.

Bekannt ist er als Bestsellerautor, provoziert und Aufmerksamkeit erregt hat er gerade mit seiner Medienschelte in dem neuen Buch "Die vierte Macht". Und eine Talkshow im ZDF hilft Richard David Precht dabei, die Reichweite hochzuhalten. Auch den Vertriebskanal Podcast (mit dem Journalisten Markus Lanz) nutzt der gefühlt geschäftstüchtigste Geisteswissenschaftler Deutschlands. Am Donnerstagabend war er in Burgau – auf Einladung des Sonnenschutzspezialisten Roma.

Architekturtrialog mit dem Philosophen Richard David Precht im Roma-Forum in Burgau. Foto: Bernhard Weizenegger

Precht sprach vor etwa 120 geladenen Gästen über die "Zukunft der Arbeit" – eines seiner Lieblingsthemen, das er bereits in einem Buch und in zahlreichen Talkshows ausgebreitet hat. Und er diskutierte mit den ebenso renommierten wie innovativen Architekten Wolfram Putz (Graft Architects) und Alexander Rieck (LAVA, die Buchstaben stehen für: Labor für visionäre Architektur).

32 Bilder Wie wollen wir künftig zusammenleben? Foto: Bernhard Weizenegger

Die Gäste des außergewöhnlichen Abends passten zu einer ungewöhnlichen Ausstellung, die im Burgauer Industriegebiet (Roma Forum) noch bis Mitte November kostenfrei zu sehen ist: Gezeigt werden dort Modelle von tatsächlichen Bauten oder Installationen, die eine Botschaft vermitteln sollen: Wie schaffen wir es, künftig zusammenzuleben? Worauf kommt es dabei an?

Bis zum 17. November 2022 ist im Roma-Forum die Architekturausstellung "Biennale meets Roma" zu sehen. Foto: Bernhard Weizenegger

Ein Studio "für das Streben nach Glück"

Architektinnen und Architekten spielen dabei eine Schlüsselrolle. Putz sieht in der "Architektur, in der wir leben wollen", nichts anderes als "gebaute Umwelt". Und so wie die Bauwirtschaft an sich keine autonome Disziplin sei, stehe auch die Architektur in einer Wechselbeziehung unter anderem zu den Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft. Er sprach angesichts der Klimaveränderungen von resilienten Gebäuden, die zu planen und zu bauen sind. Holz als Baustoff ist seit geraumer Zeit wiederentdeckt worden.

Architekturtage von Roma in Burgau. Architekturtrialog mit dem Philosophen Richard David Precht, Prof. Alexander Rieck und Wolfram Putz. Bis zum 17. November 2022 ist im Roma-Forum die Architekturausstellung "Biennale meets Roma" zu sehen. Acht ausgewählte Exponate der vergangenen Architekturbiennale in Venedig zeigen planerische Vielfalt und mutige Projekte. Das Foto zeigt Architekt Wolfram Putz, Gründer des Büros GRAFT mit Niederlassungen in Berlin, Los Angeles und Peking. Foto: Bernhard Weizenegger

Das Design verleiht dem Werkstoff dann augenfällige Bedeutung. Das ist etwa bei zwei von Graft entworfenen Bürogebäuden mit ihren verschachtelten Einheiten, die gerade in Holzhybrid-Bauweise in Berlin nahe dem Ostkreuz entstehen, zu sehen. Graft, 1998 in Los Angeles von Putz mitbegründet, sieht sich als "Studio für Architektur, Stadtplanung, Design, Musik und das Streben nach Glück". Die Architektur, lautet das Bekenntnis im Internet, wird als Werkzeug betrachtet, "das am besten nicht um seiner selbst willen eingesetzt wird, sondern um mehrdeutige und vielfältige Identitäten zu repräsentieren".

Architekt Prof. Alexander Rieck, Forscher am Fraunhofer-Institut in Stuttgart und Mitgründer des Architekturbüros LAVA in Stuttgart. Foto: Bernhard Weizenegger

Riek lehnt sich als Mitgründer des LAVA-Architektenbüros (2007) an den größten Baumeister überhaupt, die Natur, an – das in dem Bestreben, den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten. Sein Büro kreierte den deutschen Pavillon, der auf der Expo in Dubai bis Ende März zentral am Al Wasl Plaza platziert war. 96 Prozent der verbauten Elemente können wiederverwendet werden. In einem Gebirge in der Wüste Saudi-Arabiens wird an einem Masterplan für ein touristisches Projekt gearbeitet. Riek imponiert dabei die Entschlossenheit des saudischen Kronprinzen, sich unabhängig vom Erdöl machen zu wollen.

Architekturtrialog im Roma-Forum in Burgau mit dem Philosophen Richard David Precht (Mitte) und den Architekten Prof. Alexander Rieck (links) und Wolfram Putz. Foto: Bernhard Weizenegger

Das "zweite Maschinenzeitalter" hat bereits begonnen

Nicht nur die Energiegewinnung und -nutzung wird sich ändern. Auch die Art der Arbeit, führte Philosoph, Publizist und Autor Precht aus. Er hat den Begriff des "zweiten Maschinenzeitalters" übernommen. Im Gegensatz zur vorherigen Epoche gehe es jetzt nicht darum, dem Menschen körperliche Arbeit abzunehmen. Künstliche Intelligenz werde künftig auch den menschlichen Geist ersetzen können, wenn es um einfache, wiederkehrende Denkleistungen gehe. Die Vorstellung schreckt Precht auch angesichts des Fachkräftemangels nicht ab. Berufe der Zukunft sind neben Jobs in der Spitzen-IT "Empathieberufe" von Mensch zu Mensch und Handwerksberufe. Damit verbundene komplexe Tätigkeiten mit einem individuellen Ergebnis könnten nicht ohne Weiteres von Maschinen kopiert werden.

Gab Hintergründe zur Erfolgsgeschichte von Roma in Burgau: Friedemann Auer, Mitglied der Geschäftsleitung. Foto: Bernhard Weizenegger

Die Berufswelt sei in einer "Sinngesellschaft" schon mitten im Veränderungsprozess. Jungen Menschen genüge Arbeit nicht mehr, um damit Geld zu verdienen. Die fragten sich: Was ist ein gutes Leben? Und wie kann es gelingen? Im Bremserhäuschen sieht Precht eine überalterte Gesellschaft in Deutschland sitzen. Diese ist "nicht wirklich heiß ist auf die Zukunft". Anstrengungen würden allenfalls unternommen, um das Bestehende zu erhalten.