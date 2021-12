Wirft mit einem Schuh: Ein Randalierer geht in Burgau auch auf Polizeibeamte los

Ein Randalierer verbrachte eine Nacht in der Arrestzelle der Polizeiinpektion Burgau, nachdem er in Burgau erst um sich schlug und dann auch noch die Beamten attackierte.

Der Mittwochabend wird einem 39-jährigen Mann in Burgau lange in Erinnerung bleiben. Gegen 19 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Burgau in eine Unterkunft in der Mühlstraße in Burgau gerufen, da dort ein Mann randalierte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass dieser 39-Jährige von einem Mitbewohner mittlerweile festgehalten und am Boden fixiert werden konnte.

Mann randaliert in Burgau und wirft Schuh nach Polizeibeamten

Nach dem Eintreffen der Polizei wurde der Mann wieder losgelassen. Er wurde jedoch sofort wieder aktiv, beleidigte und bedrohte die beiden Beamten und warf mit einem Schuh nach ihnen. Der getroffene Polizist wurde aber nicht verletzt. Den Randalierer, der vorher auch noch eine Zimmertüre beschädigt hatte, nahmen die Beamten in Gewahrsam. Er verbrachte die Nacht in der neuen Arrestzelle der Inspektion. (AZ)