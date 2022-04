Wohnwagen wird zwischen Burgau und Mindelaltheim aufgebrochen

Der Wohnwagen war an einem See zwischen den beiden Orten abgestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Wohnwagen ist zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagvormittag an einem See zwischen Burgau und Mindelaltheim aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter wuchtete die Seitenscheibe auf und gelangte so in den Innenraum. Dort beschädigte er eine Lampe. Im Außenbereich wurden zudem die Kabel zu einem Solarpanel abgezwickt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)