Zwei Fahrzeuge gehen zwischen Burgau und Röfingen in Flammen auf

Es dauerte nicht lange, dann griff das Feuer eines bei Burgau in Brand geratenen Fahrzeugs auf ein weiteres Auto über. Wie der Einsatz im Kreis Günzburg ablief.

Noch einmal glimpflich ging ein Feuerwehreinsatz aus, der am Mittwochmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehren Röfingen und Burgau in Alarm versetzte. Laut Einsatzmeldung wurden die Feuerwehrleute darüber informiert, dass auf einem Parkplatz zwischen Röfingen und Burgau gleich zwei Fahrzeuge in Brand geraten seien.

Mittels Schaumrohr wurden beide Fahrzeuge abgelöscht. Foto: Helmut Motzer

Röfinger Feuerwehr löschte beide Fahrzeuge

Wie der Kommandant der Röfinger Feuerwehr, Helmut Motzer, gegenüber unserer Redaktion berichtet, sei beim Eintreffen der Röfinger Feuerwehr am Einsatzort bereits ein Fahrzeug in Vollbrand gestanden. Ein daneben geparktes weiteres Auto fing bereits Feuer, so Motzer. Mittels des Einsatzes eines Schaumrohres haben die Feuerwehrleute der Röfinger Feuerwehr beide Fahrzeuge rasch ablöschen können. Da sich die Einsatzstelle auf der Flur der Stadt Burgau befand, wurde laut Motzer die Feuerwehr Burgau nachalarmiert. Deren Eingreifen war allerdings nicht mehr notwendig. Über eine etwaige Schadenshöhe konnte noch keine Aussage getroffen werden. Ebenso wenig sei die Brandursache geklärt. (AZ)