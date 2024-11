Zwei Themen ragen bei der Jahresausstellung heraus

Es ist eine liebgewonnene Tradition: In der Vorweihnachtszeit zeigt der Off Art Verein in der Burgauer Galerie eine repräsentative Leistungsschau. Auch in diesem Jahr können sich Kunstinteressierte und Förderer zu den regulären Öffnungszeiten der Galerie ein Bild machen über die Qualität, die von den akademischen und autodidaktischen Künstlern geleistet wird. Mit rund 70 Arbeiten von 35 Mitgliedern kann die Jahresausstellung auch anspruchsvolle Kunstfreunde überzeugen.

Die Schau ohne Titel könnte, so die Vereinsvorsitzende Karen Steifensand, durchaus unter dem Titel „Konkret – Abstrakt“ firmieren. Er beschreibt reizvoll den Spannungsbogen, den die Ausstellung bietet, in der Abstraktes zum Träumen animiert, die eigene Fantasie inspiriert, und konkretes dazu anregt, noch genauer hinzuschauen, hinter der Oberfläche unvermutetes, Erstaunliches zu entdecken.

Kunst braucht es gerade in unruhigen Zeiten dringen

In ihrer Eröffnungsrede brach Karen Steifensand eine Lanze für die Kunst in unruhigen Zeiten. „Wir leben in einer Zeit, in der vieles im Umbruch ist: gesellschaftlich, wirtschaftlich, global. Da ist Kunst wichtiger denn je. Sie bringt uns zusammen, sie gibt und Raum für Fragen, für Austausch und manchmal auch für Antworten, die wir so nicht erwartet hätten. Kunst ist ein Spiegel, ein Ventil, manchmal auch einfach nur ein Ort, an dem wir durchatmen können oder auch Spaß haben.“

In Burgau können sich die Galeriebesucher auf eine attraktive Mischung unterschiedlichster Werke freuen, doch es können durchaus auch Trends beobachtet werden. War in den vergangenen Jahren häufig das Individuum zentrales Thema, dessen sich die Künstler in den verschiedensten Techniken annahmen, so herrschen in diesem Jahr zwei Themen vor: Mythologie und Natur. Großartig ist, dass die Ausstellung einen Eindruck ermöglicht, wie vielfältig die Herangehensweise an diese Themen sein kann. Von der Bleistiftzeichnung höchster Präzision bis zur weitgehenden Auflösung konkreter Objekte in kraftvolle Farbsymphonien, von der in einer Bildserie erzählten griechischen Geschichte bis zur eleganten Bronzeskulptur. Ebenfalls bemerkenswert ist die weitgehend positiv wirkende Farbgestaltung der Werke, die Licht und Perspektive in die dunkle Jahreszeit zu bringen vermag.

Mit der noch bis zum 10. Januar zu sehenden Jahresausstellung ist es dem Off Art Verein, der Vereinigung bildender Künstler, wieder einmal gelungen, sich als einer der Schwerpunkte des kulturellen und künstlerischen Lebens des Landkreises und der Region zu präsentieren. (AZ)

Info: Die Jahresausstellung des Off Art Vereins in der Galerie Groß, Norbert-Schuster-Straße 6 in Burgau ist noch bis 10. Januar 2025,

Montag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 12.30 Uhr zu sehen.