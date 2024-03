Alkoholisierte werden bei Supermarkt-Streit in Burtenbacht gewalttätig

In einem Supermarkt in Burtenbach artet ein Streit aus. Es kommt zu Verletzungen und einer Bedrohung mit einem Messer.

Beim Einkaufen in einem Supermarkt kam es am Mittwochabend zu einem Streit zwischen drei Kunden. Nachdem die Auseinandersetzung im Laden zunächst verbal ausgetragen worden war, schlug laut Polizeiangaben einer der Streitenden seinem Kontrahenten auf dem Parkplatz des Supermarktes ins Gesicht. Als daraufhin ein Außenstehender ihm helfen wollte, wurde er von einem weiteren am Streit Beteiligten sogar mit einem Taschenmesser bedroht. Die eingetroffenen Beamten der Polizei aus Burgau und Krumbach beruhigten die Lage. Schließlich führten sie einen Atemalkoholtest bei den Aggressoren durch, mit dem Ergebnis einer hohen Atemalkoholkonzentration, die festgestellt wurde. Die Männer wurden deshalb in Gewahrsam genommen. Gegen sie wurde Anzeige erhoben. (AZ)