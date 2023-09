Burtenbach

Arbeiten für den Radweg nach Oberwaldbach gehen voran

Plus Der Burtenbacher Marktgemeinderat sprach über die im Juli begonnene Maßnahme. Auch Freiflächenfotovoltaik war ein Thema im Gremium.

Seit Ende Juli sind die Arbeiten für den schon seit Langem gewünschten Geh- und Radweg zwischen Oberwaldbach und der Einmündung in die Staatsstraße 2025 im Zuge der Erneuerung der Kreisstraße GZ20 im Gange. Voraussichtlich Ende November sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Nachdem bereits in der Vergangenheit alle für den Bau des Geh- und Radwegs notwendigen Beschlüsse gefasst worden waren, war das Vorhaben im Marktgemeinderat erneut Thema. Was noch nicht erfolgt war: Die übliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Günzburg und dem Vorhabensträger, der Marktgemeinde Burtenbach, über den Bau des Geh- und Radwegs stand noch aus. In der Sitzung wurde der dazu erforderliche Beschluss gefasst. Darin geht es unter anderem um die Aufteilung der Kosten unter Berücksichtigung der staatlichen Zuwendungen sowie die Baudurchführung durch die Straßenbauverwaltung in Krumbach. Das Eigentum liegt beim Landkreis Günzburg, der gleichzeitig für die Beschilderung zuständig ist. Unterhalt und Winterdienst sind Aufgaben der Marktgemeinde. Dafür bekomme man nun für relativ geringe Mittel einen Radweg, wie Bürgermeister Roland Kempfle betonte.

