Auto wird auf Parkplatz in Burtenbach angefahren, Verursacher flieht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Burtenbach wird am Dienstag ein geparktes Auto angefahren. Vom Täter fehlt jede Spur. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Discounters hat am Dienstagabend ein Unbekannter ein Auto angefahren und ist geflohen. Laut Polizei hat sich der Unfall am 2. Mai zwischen 18 und 19.35 Uhr ereignet. Der Pkw der Marke VW des Geschädigten befand sich auf dem Parkplatz des Nettomarktes im Schleifweg 2. Als dieser zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertüre fest.

Offensichtlich touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw des und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)