Burtenbach

vor 18 Min.

Baugebiet Schäferberg geht in die nächste Runde

Am östlichen Ortsrand von Burtenbach soll ein neues Wohnbaugebiet entstehen. In seiner vergangenen Sitzung hat sich der Marktgemeinderat mit den Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung auseinandergesetzt.

Plus Im Burtenbacher Marktgemeinderat waren drei weitere Bebauungspläne Thema. Auch die vergangene Bürgerversammlung kam zur Sprache.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Über mehr als zwei Stunden hat sich der Burtenbacher Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit Bebauungsplänen in der Marktgemeinde auseinandergesetzt. Einer davon war der Bebauungsplan "Wohngebiet Schäferberg" am östlichen Ortsrand von Burtenbach mit der Behandlung und Abwägung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung nach der ersten Auslegung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen