Bei Bauarbeiten in Burtenbach gerät eine Hecke in Brand

Die Hitze eines Kompressors führt dazu, dass in Burtenbach eine Hecke zu brennen beginnt. Die Feuerwehr muss das Feuer löschen.

Im Inneren Krautgartenweg in Burtenbach ist am Samstag gegen 14.30 Uhr eine Hecke in Brand geraten. An dem Anwesen fanden laut Polizei Bauarbeiten statt. Hierzu wurde ein Kompressor rückwärts an einer Hecke abgestellt. Während des Betriebs des Kompressors rollte der Anhänger gegen die Hecke. Durch die Hitze des Kompressors begann die Hecke zu brennen. Die Hecke geriet auf einer Länge von etwa fünf Metern in Brand. Zudem wurde durch das Feuer der Kompressor-Anhänger oberflächlich beschädigt. Die Feuerwehr Burtenbach konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. (AZ)