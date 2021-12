Bei Verkehrsunfall in Burtenbach entsteht hoher Sachschaden

Zwei Leichtverletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Burtenbach. Dabei war auch die Feuerwehr gut beschäftigt.

Kleine Ursache, große Wirkung: Weil eine 72-jährige Autofahrerin ein Auto übersah, kam es in Burtenbach zu einem folgenreichen Unfall. Die Seniorin war mit ihrem Fahrzeug auf der Hauptstraße in nördlicher Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Umgehungsstraße einfahren.

Unfall in Burtenbach: 72-Jährige übersieht Auto, Feuerwehr im Einsatz

Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Autos, das von einem 50-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die Unfallverursacherin sowie der 33-Jährige Beifahrer des Vorfahrtsberechtigten leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 22.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Burtenbach war mit 17 Aktiven im Einsatz. (AZ)