Eine unruhige Nacht in Kemnat: Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch

In Kemnat kam es in der Freinacht zu zwei Sachbeschädigungen und einem Hausfriedensbruch.

In Kemnat haben in der Freinacht zwei Männer randaliert und Sachen beschädigt. In beiden Fällen war Alkohol im Spiel.

Im Burtenbacher Ortsteil Kemnat hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Sachbeschädigungen und einen Hausfriedensbruch gegeben. Laut Polizei ist es etwa gegen 3.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem 60-jähriger Mann mit seinem 24-jährigen Neffen gekommen. Anlass war, dass der Onkel stark alkoholisiert nach Hause kam und absichtlich gegen die Haustüre des Wohnhauses trat. Hierbei ging der Glaseinsatz der Haustüre zu Bruch, in dem der Onkel zur Miete wohnt. Der Neffe erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Ebenfalls in dieser Nacht gegen 2.15 Uhr hörte ein 54-jähriger Mann Geräusche aus seinem Garten in der Dorfstraße. Als er nachschaute, erkannte er einen Mann, welcher sich unberechtigt in seinem Garten aufhielt. Der Unbekannte hatte auf dem Grundstück einen Holzkohlegrill gegen die Hausmauer des 54-Jährigen geworfen. Zudem beschädigte der Unbekannte einen Blumenkübel. Als der dieser den Hauseigentümer erkannte, ergriff er die Flucht. Der 54-Jährige konnte ihn allerdings einholen und stellen. Bei dem ungebetenen Gast handelte es sich um einen 29-jährigen Mann. Dieser war deutlich alkoholisiert. Der Hauseigentümer erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. (AZ)

