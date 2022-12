Burtenbach

12:00 Uhr

Er macht von Kemnat aus Firmen im Internet sichtbar

Plus Fabian Erber ist 25 Jahre alt und hat sich in seiner Heimat in Burtenbach selbstständig gemacht. Mit Devotion IT bietet er nicht nur Webseiten an.

Wer sich schon einmal auf einen Job beworben hat, weiß, wie mühselig es manchmal sein kann, bis man weiß: Diese Stelle passt zu mir – oder eben nicht. Man ruft bei Firmen an, schreibt Bewerbungen und verschickt Lebensläufe und wird, mit Glück, zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Wer dort erst feststellt, dass die eigenen Vorstellungen so gar nicht zu denen des potenziellen Arbeitgebers passen, ist enttäuscht. Das Gleiche gilt natürlich auch andersherum.

