Exhibitionist belästigt zwei Frauen in Burtenbach

Ein Exhibitionist wird der Polizei auf einer Brücke über die Umgehungsstraße von Burtenbach gemeldet. Was genau geschehen ist.

Zwei Frauen erstatteten am Freitagabend gegen 18 Uhr Anzeige bei der Polizei Burgau. Die 44-jährigen Frauen waren gemeinsam am südöstlichen Ortsrand von Burtenbach spazieren. Als sie auf dem Rückweg Richtung Burtenbach waren, querten sie eine Brücke über die neue Umgehungsstraße von Burtenbach. Die Brücke befindet sich an einem Feldweg in Verlängerung des Schleifweges. Im Bereich der Brücke kam den beiden Frauen gegen 16.45 Uhr ein Mann entgegen. In einer Entfernung von circa drei Metern vor den Frauen blieb der Mann stehen, zog seine Jogginghose nach unten und zeigte sein erigiertes Geschlechtsteil vor. Die Frauen waren empört und schrien den Mann an. Dieser antwortete in gebrochenem Englisch. Die Frauen liefen Richtung Burtenbach weiter. Dabei folgte ihnen der Mann ein kurzes Stück, bevor er umdrehte. Er wird wie folgt beschrieben: Ungefähr 1,70 Meter groß, normale Figur, hellhäutig, schwarze dichte mittelkurze Haare, dichter schwarzer Vollbart, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Jacke mit Kapuze. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)