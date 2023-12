Gute Aussichten für neuen Skaterpark an der Burggrafenhalle in Burtenbach

Plus Der Markt Burtenbach stellt einen Förderantrag für das 335.000 Euro-Projekt an der Burggrafenhalle.

Der schon seit 2022 geplante Skater- und Jugendbewegungspark an der Burggrafenhalle kommt jetzt doch in Gang. Zumindest hat der Markt jetzt Aussichten auf staatliche Fördermittel.

Die Vorbereitungen für die Anlage auf dem maroden Hartplatz waren nach dem Marktratsbeschluss zwar angelaufen, gerieten jedoch in Stocken, weil die ins Auge gefassten Fördermittel nicht kamen. Mittlerweile hat sich etwas geändert. Für die neue Förderperiode wurde Anfang November die grundsätzliche Förderfähigkeit abgesegnet, wie Burtenbachs Bürgermeister im Marktrat informierte.