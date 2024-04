Burtenbach

18:00 Uhr

Haushalt 2024 verabschiedet: Der Markt Burtenbach bleibt weiter schuldenfrei

Plus Die Gemeinde Burtenbach befindet sich in einer komfortablen Situation. Investiert werden kann in eine ganze Reihe wichtiger Projekte.

Von Sandra Kraus

Nach wie vor schuldenfrei präsentiert sich die Marktgemeinde Burtenbach, daran wird sich auch die nächsten Jahre nichts ändern. Kämmerer Martin Saumweber stellte unter dieser komfortablen Ausgangslage den Haushaltsplan für das laufende Jahr vor. Stabilste Einnahmequelle der Marktgemeinde ist die Grundsteuer, wobei heuer die Grundsteuer A 54.000 Euro und die Grundsteuer B 450.000 Euro in die Kasse spülen. Je nach Konjunktur kann bei den Gewerbesteuereinnahmen mehr oder weniger erwartet werden. 2024 werden drei Millionen Euro erwartet, eine vorsichtige Schätzung.

Aus der Einkommensteuerbeteiligung erwartet Burtenbach Einnahmen in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Schlüsselzuweisungen erhält der finanzstarke Markt nicht. Ein großer Ausgabeposten ist die Kreisumlage mit 2,7 Millionen Euro, wobei sie wegen der gesunkenen Steuerkraft deutlich weniger als im Vorjahr beträgt. 2023 mussten nämlich noch 3,7 Millionen Euro an den Landkreis abgeführt werden. Im Verwaltungshaushalt, der ein Volumen von 8,8 Millionen Euro hat, werden 300.000 Euro erwirtschaftet, die an den Vermögenshaushalt (9,1 Millionen Euro Volumen) zugeführt werden und dort für Investitionen bereitstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen