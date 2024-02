Burtenbach

Investitionsprojekt von Kögel bekommt nur der Gemeinderat zu Gesicht

Das Unternehmen Kögel in Burtenbach plant ein großes Bauvorhaben.

Plus Das Unternehmen plant eine Kühlerfertigung in Burtenbach. Eigentlich sollten die Pläne öffentlich in der Ratssitzung vorgestellt werden. Doch daraus wurde nichts.

Von Wolfgang Kahler

Auf der Tagesordnung des Burtenbacher Gemeinderats war es noch angekündigt: Informationen über ein neues Projekt der Firma Kögel Trailer in der Gemeinde. Dann folgte die Überraschung: Auf Wunsch der Unternehmensleitung wurde die Präsentation der geplanten millionenschweren Investition in den nicht öffentlichen Teil der Marktratssitzung verschoben.

Projekt Kühler 4.0 – Vorstellung des Bauvorhabens der Firma Kögel Trailer GmbH in Burtenbach, so der Titel auf der Tagesordnung des Marktrates am Montagabend. Einige Zuhörer waren gekommen, die sich für das Projekt des mit fast 800 Beschäftigten größten Arbeitgebers im Ort interessierten. Doch daraus wurde nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

