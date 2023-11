Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß und ist schwer verletzt

Ein Radfahrer übersieht in Burtenbach ein Auto mit Vorfahrt, es kommt zum Unfall. Der Radler muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein Radfahrer fuhr am Dienstagabend auf der Burtenbacher Hauptstraße Richtung Rathaus und wollte nach links in die Mühlstraße abbiegen. Dabei missachtete er laut Polizei ein entgegenkommendes Auto, das Vorfahrt hatte. Der Radfahrer wurde frontal erfasst und stürzte. Dabei wurde er nach aktuellem Stand schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben, dass er trotz Dunkelheit ohne Licht fuhr. Zudem war er dunkel gekleidet. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Rad und Auto entstand zusammen Sachschaden in Höhe von rund 5100 Euro. Die Feuerwehr Burtenbach war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)