Straße von Burtenbach nach Dinkelscherben bis Mittwochabend gesperrt

Läger als geplant bleibt die Kreisstraße zwischen Burtenbach und Dinkelscherben gesperrt. Schulbusse können die Vollsperrung passieren.

Aufgrund von Gehölzpflegemaßnahmen ist die Kreisstraße GZ1 und nach der Landkreisgrenze Kreisstraße A6 zwischen Burtenbach und Dinkelscherben gesperrt. Von der Auffahrt zur Staatsstraße St 2025 in Burtenbach bis zur Einmündung in die Staatsstraße St 2027 bei Dinkelscherben ist die Verbindungsstraße seit Anfang der Woche nicht passierbar. Ausgefallene Maschinen sowie außerplanmäßig viele kranke Bäume, die entfernt werden müssen, verlängern die Vollsperrung bis Mittwochabend, 1. Februar. Die umfangreichen Arbeiten werden auch am Wochenende fortgesetzt, um die Sperrzeit möglichst kurz zu halten. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen. Rettungsfahrzeuge, Schulbusse, ÖPNV sowie Polizeifahrzeuge sind nach wie vor jederzeit berechtigt, den Baustellenbereich während der Vollsperrung zu passieren. (AZ)