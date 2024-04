Burtenbach

vor 35 Min.

Streit zwischen Radler und Autofahrer am Karfreitag eskaliert

Es ging um die Fahrweise: Auf offener Straße fangen ein 38-Jähriger und ein 20-Jähriger in Burtenbach zu streiten an. Am Ende ist einer der beiden verletzt.

Am Karfreitag ist in Burtenbach ein Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer eskaliert, bei dem es um die Fahrweise des Radlers ging. Nach Angaben der Polizei war der 38-jährige Radfahrer auf der Hauptstraße unterwegs, hinter ihm fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto. Da der Radler in Schlangenlinien fuhr, hupte der Autofahrer. Danach hielten beide an und es kam zum Streit. Im Verlauf des Streits schlug der Radfahrer mit dem Fuß gegen die Fahrertüre des Autos und beschädigte mit der Hand den linken Außenspiegel, so die Polizei. Als der Autofahrer aussteigen wollte, schlug der Radfahrer die Fahrertüre zu, weshalb der Fuß des Autofahrers in der Tür eingeklemmt wurde. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Den 38-jährigen Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, teilt die Polizei mit. (AZ)

