Unbekannte springen nachts auf fremdem Autodach herum

Zwei Personen toben mitten in der Nacht in Burtenbach auf einem Auto und beschädigen es. Als der Besitzer auftaucht, flüchten sie.

Ein 59-Jähriger hat beobachtet, wie zwei Personen in der Dienstagnacht um 0.25 Uhr auf dem Dach seines Autos herumgesprungen sind. Sein Wagen war laut Polizei an der Hauptstraße in Burtenbach geparkt. Die Täter, beide gekleidet in dunkle Hoodies, flüchteten anschließend Richtung Süden.

Laut Angaben der Polizei handelte es sich dabei um eine in etwa 1,60 Meter und eine 1,80 Meter große Person. Wie die Polizei vermeldet, entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau zu wenden. (AZ)