Unbekannter tritt eine Glastüre ein

Vermutlich nach dem Faschingsumzug in Balzhausen hat ein Unbekannter in Burtenbach randaliert. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Sonntagabend gegen 20.10 Uhr die Glastür eines Anwesens in der Hauptstraße in Burtenbach eingetreten. Laut einer Zeugin war der Täter mit zwei weiteren Männern und einer Frau unterwegs. Aufgrund der Bekleidung dürfte es sich um Heimkehrer vom Faschingsumzug in Balzhausen gehandelt haben, heißt es im Polizeibericht. Die gesuchten Personen waren dunkel gekleidet und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei Burgau ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)