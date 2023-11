Burtenbach

vor 32 Min.

Wann wird die Burggrafenhalle in Burtenbach wieder eröffnet?

Plus Auf der Bürgerversammlung berichtet Burtenbachs Rathauschef Kempfle über zahlreiche positive Entwicklungen in der Gemeinde. Welche Bedenken die Bürger haben.

Von Claudia Jahn

Einen schuldenfreien Haushalt präsentieren und auch noch auf eine ansehnliche Summe an Rücklagen verweisen zu können, das gibt eine besonders positive Grundstimmung bei einer Bürgerversammlung. Der Burtenbacher Bürgermeister Roland Kempfle hatte bei der im Oberwaldbacher Vereinsheim stattgefunden Bürgerversammlung viele erfreuliche Punkte auf seiner Tagesordnung, die von den Teilnehmern im vollbesetzten Saal anerkennend zur Kenntnis genommen wurden.

Nachdem er auf eine konstante Entwicklung der Einwohnerzahlen und deren Altersstrukturen hingewiesen hatte, berichtete er von der erfreulichen Entwicklung der Steuerkraftzahlen des Marktes Burtenbach, die 2022 mit 2298 Euro pro Kopf fast doppelt so hoch waren wie der Landesdurchschnitt mit 1211 Euro. Auch für 2023 sei diese Zahl in einer ähnlichen Höhe prognostiziert. Die stark konjunkturabhängigen Gewerbesteuereinnahmen kommen laut Kempfle zwar bei weitem nicht an das Rekordjahr 2021 (6,1 Millionen Euro) ran, hielten sich aber für 2022 und 2023 auf einem sehr guten Niveau von 3,3 bzw. 3,5 Millionen Euro. Infolge der zeitversetzten Erhebung der Kreisumlage, die auf Basis der Rekordwerte von 2021 berechnet wird, muss auch ein Rekordwert in Höhe von 3,7 Millionen an den Landkreis abgeführt werden.

