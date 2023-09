Burtenbach

17:30 Uhr

Warum sich eine 16-Jährige für eine Lagerlogistik-Ausbildung entscheidet

In den Produktionshallen werden die neuen Azubis bei Kögel Trailer in Burtenbach über die Arbeitsplätze informiert.

Plus Rund 700.000 Euro hat Kögel in Burtenbach in eine neue Lehrwerkstatt investiert. Dort beginnt die 16-jährige Laura zusammen mit 13 anderen Azubis ihre Ausbildung.

Ohrenbetäubender Lärm herrscht in einer der Produktionshallen. Dort erleben die neuen Azubis, wie in Burtenbach pro Tag 65 Sattelauflieger produziert werden, die in die ganze Welt gehen. Für 14 junge Menschen hat am Freitag bei Kögel Trailer ein neuer Lebensabschnitt mit der Ausbildung in acht Berufen begonnen. Trotz leicht rückläufiger Zahl an Ausbildungsplätzen im Kreis Günzburg fehlen laut Informationen des Arbeitsamtes Donauwörth fast 100 Bewerberinnen und Bewerber.

Unter den neuen Azubis, die bei Kögel den Start ins Berufsleben wagen, ist die 16-jährige Laura. Die Offingerin hat sich als einzige Bewerberin für eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik entschieden, informiert Sabine Fernandez von der Personalverwaltung. „Ich mag's gern handwerklich“, sagt die 16-Jährige, von der Firma selbst habe sie schon viel Gutes gehört. Eigentlich hatte sie schon eine Stelle im Einzelhandel ins Auge gefasst, aber dann schwenkte sie um. Die Offingerin steht der Ausbildung ziemlich gelassen gegenüber – schließlich greift sie daheim als Praktikerin gern selbst zum Schraubenzieher und engagiert sich in der Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.

