Burtenbach

vor 56 Min.

Zimmerei Eckert in Burtenbach darf endlich expandieren

Michael Eckert hat sich 2014 mit seiner Zimmerei in Burtenbach selbstständig gemacht. Jetzt will er expandieren. Seine Frau Sarah hilft ihm im Büro.

Plus Michael Eckert musste lange warten, bis er mit dem Neubau für seine Zimmerei in Burtenbach beginnen durfte. Warum es drei Jahre gedauert hat und was der Handwerker plant.

Von Heike Schreiber

Burtenbach ist seine Heimat und soll es auch bleiben. Hier ist Michael Eckert geboren und aufgewachsen, hier hat sich der inzwischen 35-jährige Familienvater mit seiner Zimmerei selbstständig gemacht. Und hier wollte er auch expandieren. Denn sein innerörtlicher Betrieb an der Hauptstraße ist nicht nur für das Material und die Maschinen, sondern auch für das auf zwölf Personen angewachsene Team längst viel zu klein geworden. Doch seine Idee in die Tat umzusetzen, war für Eckert mehr als schwierig. Von der Suche nach einer entsprechend großen Fläche bis hin zum Spatenstich, der vor Kurzem stattfand, hat es mehr als drei Jahre gedauert. Fast hätte er mit seinem Millionen-Vorhaben Burtenbach den Rücken gekehrt. Seine Kritik gilt nicht der Gemeinde, sondern dem Landratsamt. "Ich hätte nicht gedacht, dass man als junges, aufstrebendes Unternehmen so viele Steine in den Weg gelegt bekommt."

