Neue Kreisjugendsprecher der Feuerwehren im Landkreis Günzburg

Nach rund sechs Jahren Amtszeit als Kreisjugendsprecher haben Manuel Klimkeit (Krumbach) und Christian Albrecht (Leinheim) ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Im Jugendforum, das einmal im Jahr durchgeführt wird, werden die Wünsche für Veranstaltungen eingebracht und Neuerungen mitgeteilt, um die Informationen bei den örtlichen Jugendfeuerwehren besser streuen zu können. Die Jugendsprecher geben die Infos an die Jugendwarte in der Dienstversammlung weiter. Einer der großen Wünsche vor einigen Jahren war, eine Fahrt für die Jugendlichen in den Jahren durchzuführen, in denen kein Zeltlager stattfindet. Im Jugendforum entwickelten die Jugendlichen die Idee, eine Fahrt in den Europapark nach Rust wäre besonders cool. Vom Start mit einem Bus und 65 Jugendlichen sind beim letzten Ausflug 2023 bereits über 300 Teilnehmer mit fünf Bussen aus dem Landkreis nach Rust gereist. Nach nun rund sechs Jahren übernehmen Manuel Klimkeit und Christian Albrecht im Kreisjugendausschuss neue Aufgaben und bleiben somit der Kreisjugendleitung weiterhin erhalten. Auch waren es die beiden, die im Vorfeld Nachfolger gesucht haben und zur Wahl Ende November zwei Kandidaten den Jugendsprechern im Jugendforum vorstellen konnten. Von den Jugendsprechern wurden Sophia Boner von der Jugendfeuerwehr Denzingen und Jan Waldmann von der Jugendfeuerwehr Anhofen zu den neuen Kreisjugendsprechern gewählt. Ein tolles Zeichen ist, dass sich wieder eine junge Dame für das Amt der Kreisjugendsprecherin bereiterklärt hat, da von derzeit 717 Jugendlichen, knapp 300 Mädchen sind. Text: Steffen Baumgart/Foto: Fabian Klein

