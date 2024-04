Günzburger in Borneo: Ist der Regenwald noch zu retten, Bernhard Lohr?

Ein Podcast-Gespräch über große Projekte, kleine Erfolge und die Rettung eines Paradieses.

Der tropische Regenwald fasziniert den Günzburger Bernhard Lohr schon seit Jahrzehnten. Mit seinem Verein "Faszination Regenwald" will er hier vor Ort Bewusstsein für die Zerstörung schaffen, die dieses wertvolle Ökosystem bedroht. In der neuen Folge von Studio West: Der Donau-Iller-Podcast spricht der Biologe und Mediziner darüber, wie er als Schwabe in den Regenwald auf Borneo fand, wie sein Verein sich gegen die Bedrohungen stemmt - und warum auch unser Konsum- und Essverhalten in Deutschland darauf Auswirkungen hat.

Prominente Mitstreiter haben den Günzburger in den vergangenen Jahren immer wieder bei seinem Projekt unterstützt. Opernstar Diana Damrau sang bei den Regenwald-Nächten in Günzburg und Augsburg und warb um Aufmerksamkeit für den Regenwald. Schauspieler Hannes Jaenicke setzt sich ebenfalls für den Erhalt des wertvollen Ökosystems ein. Mit Schauspieler Michael Mendl verbindet Bernhard Lohr eine ganz besondere Freundschaft, wie er im Podcast-Gespräch erzählt: Denn Mendl stand bereits für zwei Dokumentarfilme vor der Kamera, die der Günzburger gedreht hat.

Schauspieler Michael Mendl bei der Günzburger Regenwaldnacht zugunsten des Vereins Faszination Regenwald. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

In "Mein Leben am seidenen Faden" begleitete Mendl ihn in die Baumwipfel des tropischen Regenwaldes von Französisch-Guayana. In 40 Metern Höhe wurde der Titel des Films für den Schauspieler Realität. "Ich kann's bis heute nicht glauben, dass er das tatsächlich gemacht hat", erinnert sich Lohr im Podcast an die Dreharbeiten in diesem Naturparadies. Die beiden erlebten einige Jahre später auf Borneo das krasse Gegenteil - "The Final Cut" erzählt von der dortigen Zerstörung des Regenwaldes, dem Aussterben der Orang-Utans und der Verzweiflung, die Lohr und Mendl angesichts dessen spürten.

Günzburger Biologe im Podcast: Nicht nur der tropische Regenwald ist in Gefahr

Der Biologe sieht aber nicht nur den Tausende Kilometer entfernten Regenwald in Gefahr, erzählt er im Podcast. "Es ist die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft auf diesem Planeten betreiben, die die Regenwälder zerstört. Ehrlich gesagt nicht nur die Regenwälder, sondern auch die Natur bei uns."

Der Günzburger Verein Faszination Regenwald will auf Borneo den Wald vor Abholzung und Brandrodung bewahren. Foto: Kurz Schweizer

Trotz der Zerstörung in diesem wertvollen Ökosystem findet Bernhard Lohr, dass es sich um jeden Hektar Regenwald zu kämpfen lohnt. Gerade ist er zurückgekehrt aus Borneo, wo er Hilfsprojekte im dortigen "Günzburger Regenwald" besucht hat. Was das Schöne am Regenwald in Borneo ist, was die Faszination Regenwald ausmacht, und was es braucht, um im Regenwald zu erleben, erfahren die Hörerinnen und Hörer in unserem Podcast.

Der Podcast mit Bernhard Lohr bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

