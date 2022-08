33 Absolventen an der Berufsschule Dürrlauingen entlassen

Mit ihrem Abschluss des Berufsvorbereitungsjahres in Dürrlauingen haben 33 junge Erwachsene einen wichtigen Schritt für ihr weiteres Berufsleben geschafft.

33 Schülerinnen und Schüler aus vier Klassen haben an der Berufsschule St. Nikolaus in Dürrlauingen ihr Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) erfolgreich absolviert. Mit dem Abschluss des BVJ konnten die Jugendlichen auch ihre Berufsschulpflicht erfüllen. 23 junge Menschen nutzten dabei das BVJ, um ihren Mittelschulabschluss nachzuholen. 21 Jugendliche können mit ihrer erworbenen Qualifikation nun direkt in eine Ausbildung starten. 18 von ihnen haben einen Platz in einem Betrieb gefunden, drei entschieden sich für eine Berufsausbildung im Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum Sankt Nikolaus.

Bei der Verabschiedung gratulierte Schulleiter Thomas Miller den Absolventinnen und Absolventen zu ihren Erfolgen. Er wünschte den Jugendlichen für ihren weiteren Weg ins Berufsleben alles Gute und viel Erfolg. BVJ-Schülerin und Schülersprecherin Laura Schell resümierte das vergangene Jahr mit den Worten: „Hier habe ich gelernt niemals aufzugeben“. Nach dem offiziellen Ende der Feier und der Zeugnisübergabe saßen die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Lehrkräften und Heilpädagogen bei einem Grillfest noch einmal in gemütlicher Runde zusammen.

Berufsvorbereitung in Dürrlauingen wird erweitert

Ein ganzes Schuljahr lernten und arbeiteten die jungen Menschen mit ihren Lehrkräften in dem von ihnen ausgewählten Fachbereich. Angeboten wurden die Fachrichtungen Gartenbau und Landwirtschaft, Farbtechnik und Raumgestaltung sowie Hauswirtschaft und Gastgewerbe. In diesem Schwerpunkt konnten aufgrund der hohen Nachfrage zwei Klassen gebildet werden. Im Schuljahr 2022/23 wird das Angebot voraussichtlich um ein Berufsvorbereitungsjahr Pflege und Betreuung erweitert.

Für die unterschiedlichsten Unterstützungsangebote und Beratungen standen im Rahmen des BVJ Heilpädagogen zur Verfügung. Sie halfen beispielsweise bei der Suche eines Praktikums, bei persönlichen Problemen, aber auch wenn Hilfe im Unterricht erforderlich war. Über das Erlernen von fachspezifischen Inhalten hinaus fanden immer wieder außerschulische Veranstaltungen statt – wie ein erlebnispädagogischer Tag, Ausflüge oder auch ein Grillfest.

Für die Beförderung nach Dürrlauingen war im vergangenen Schuljahr ein kostenloses Kleinbussystem eingerichtet worden. Die Jugendlichen wurden von ihrem Heimatort abgeholt und nach Schulschluss wieder zurückgebracht. (AZ)