Gartenhütte in Dürrlauingen in Brand: Eine Person leicht verletzt

41 Feuerwehrmänner und -frauen sind am Mittwochnachmittag zu einem Brand in Dürrlauingen alarmiert worden. Die Lage der Hütte machte den Einsatz schwierig.

Zu einem Brand sind am Mittwoch gegen 15 Uhr mehrere Feuerwehren nach Dürrlauingen alarmiert worden. Eine Gartenhütte, angebaut an ein Wohnhaus, geriet in Brand. Von zwei Seiten konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden, wie Kreisbrandmeister Helmut Motzer mitteilt.

12 Bilder Brennende Gartenhütte: So lief der Einsatz in Dürrlauingen ab Foto: Helmut Motzer

Die Lage der Hütte an einem steilen Hang habe sich für die Feuerwehr schwierig dargestellt, da die Böschung bereits gebrannt habe. Der Angriffsweg, also die Route, die die Feuerwehr nutzte, um das Feuer zu löschen, war laut Bericht sehr anstrengend.

Brand in Dürrlauingen: Auch die Polizei Burgau war vor Ort

Eine Person wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Brandursache ist noch unklar, so Motzer. An der Einsatzstelle waren 41 Feuerwehrmänner und -frauen, darunter sechs Atemschutzträger.

Es waren die Feuerwehren Dürrlauingen, Mindelaltheim, Burgau und Baumgarten, die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und die Polizeiinspektion Burgau im Einsatz. (AZ)