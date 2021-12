Dürrlauingen

vor 26 Min.

In der Gemeinde Dürrlauingen wird weiter gebaut

Plus Bei der Sitzung des Gemeinderats Dürrlauingen ist es vorrangig um Bauangelegenheiten gegangen. Aber auch die Gasleitung "Augusta" war Thema.

Von Peter Wieser

Eine Sitzung ohne einen Bauantrag oder eine Bauvoranfrage, das ist in den vergangenen Monaten im Dürrlauinger Gemeinderat so gut wie nicht vorgekommen. In der Gemeinde besteht nach wie vor großes Bauinteresse, der Bauboom ist ungebrochen, wie Bürgermeister Friedrich Bobinger im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. Auch in der jüngsten Sitzung ging es vorrangig um Bauangelegenheiten sowie um die Beteiligung an den Bauleitplanungen von Nachbargemeinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen