Dürrlauingen

12:30 Uhr

Wie Dürrlauingen den Bau des neuen Kindergartens stemmt

Der Dürrlauinger Gemeinderat verabschiedete den Haushalt 2022. Auch der Neubau einer Kindertagesstätte war Thema, nachdem der Kindergarten neben dem Rathaus inzwischen an seine räumlichen Grenzen gestoßen ist.

Plus Der Gemeinderat Dürrlauingen hat sich mit dem Haushalt beschäftigt. Der Kindergarten-Neubau wird teuer, ein anderes Projekt muss dafür geschoben werden.

Von Peter Wieser

Gut zweieinhalb Jahre ist es her, da wurde im Dürrlauinger Ortsteil Mönstetten das Bürgerhaus eingeweiht. Es war das letzte große Projekt - jetzt wartet das nächste: der Bau eines neuen Kindergartens, womit auf die Gemeinde erneut mächtige Investitionen zukommen. Wie wird sie das schultern, und was kommt sonst noch auf Dürrlauingen zu? In der jüngsten Sitzung wurde der Haushalt 2022 verabschiedet.

