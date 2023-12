Echlishausen

06:15 Uhr

Bibertal steht vor großen Aufgaben

Eine der großen Investitionen der Gemeinde Bibertal ist der Neubau des Kinderhauses "Biberbande" im Silheimer Weg im Ortsteil Bühl. Dafür stehen Kosten in Höhe von rund drei Millionen Euro an.

Plus Die Gemeinde Bibertal hat zuletzt viel investiert. Auf der Bürgerversammlung im Ortsteil Echlishausen kam erneut das geplante Paketverteilzentrum zur Sprache

Im Jahr 2022 konnten in der Gemeinde Bibertal noch 2,8 Millionen Euro vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Wenn man auf die inzwischen getätigten Investitionen blicke, dann sähen die Zahlen nun etwas anders aus, erklärte Bürgermeister Roman Gepperth auf der Bürgerversammlung in Echlishausen – der letzten von insgesamt sieben, die bereits in anderen Bibertaler Ortsteilen stattgefunden hatten. Gut 30 Bürgerinnen und Bürger waren in das Gasthaus Buck gekommen.

Insgesamt hat die Gemeinde in den Jahren 2022 und 2023 knapp 4,4 Millionen Euro investiert. Der Neubau des Kinderhauses „Biberbande“ im Silheimer Weg in Bühl hat in diesem Jahr rund drei Millionen Euro gekostet, hinzu kommt das Verlegen von Versorgungsleitungen für etwa 150.000 Euro. Weiter konnte die Gemeinde Tauschflächen in einer Größe von etwa 13 Hektar und in Höhe einer siebenstelligen Summe erwerben, um Gewerbeflächen kreieren zu können. Bisher war man stets am Grunderwerb gescheitert. Und es stehen noch weitere Vorhaben an: Dazu zählen unter anderen der Breitbandausbau, das Baugebiet im Ortsteil Silheim, die Sanierung der Kirchenmauer sowie Wasserversorgung der Schule in Kissendorf mit weiteren insgesamt 4,9 Millionen Euro, die auf die Gemeinde zukommen.

