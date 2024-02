Ein aktives Jahr für die Feuerwehr Echlishausen

Bei ihrer Generalversammlung blickt die Freiwilligen Feuerwehr auf ein reges Vereinsjahr zurück. Besonders erfreulich: die Neugründung einer Jugendfeuerwehr.

Bei der Dienst- und Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Echlishausen berichtete Björn Becker, Kommandant der Wehr, von insgesamt 23 Übungen und sieben Einsätzen im Jahr 2023, welche sich auf technische Hilfeleistungen sowie unwetterbedingte Anlässe beschränkten. Besonders hervorgehoben wurde die neu gegründete Jugendfeuerwehr, welche derzeit aus 14 Jugendlichen besteht und von den Jugendwarten Niko Mack und Matthias Keller betreut wird.

Die darauffolgende Mitgliederversammlung wurde vom Vereinsvorsitzenden Jürgen Burkhart mit einem Rückblick auf ein sehr aktives Vereinsjahr eröffnet. Neben dem Essensstand bei der Beach Party in Bibertal-Opferstetten, dem Stellen des Vereins- und Gemeindemaibaums, der Teilnahme am Gartenfest mit einem Kinderprogramm und am Fronleichnamsumzug sowie einem Helferfest, standen noch die Schrottsammlung, der Christbaum am Feuerwehrhaus und eine Weihnachtsfeier auf dem jährlichen Programm.

Im Vorstand der Feuerwehr Echlishausen gibt es keine Veränderungen

Kassierer Wolfgang Klingler hatte dieses Mal ein negatives Kassenergebnis zu berichten, welches auf die Unterstützung der Feuerwehrjugend mit T-Shirts und weiteren Ausgaben für die aktive Wehr zurückzuführen ist. Neben einer Satzungsänderung fanden Neuwahlen im Vorstand statt. Personell veränderte sich dieser jedoch nicht. Lediglich die beiden bisherigen Beisitzer Franz Zeller sowie Norbert Müller, die altersbedingt ausschieden und verabschiedet wurden, wurden mit Stefan Klingler und Jens Vallentin nachbesetzt.

Der Verein zählt derzeit 133 Mitglieder, wovon einige im Anschluss für Ihre Vereinszugehörigkeit eine Ehrenurkunde überreicht bekamen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Marina Keller, Hans Mayer und Daniel Allerberger eine Auszeichnung. Für 60 Jahre Zugehörigkeit wurde Paul Müller geehrt, für 65 Jahre Georg Losch und für 70 Jahre Karl Klingler. Daniel Allerberger erhielt für 25 Jahre aktiven Dienst von Kreisbrandmeister Ralf Maier das Feuerwehr-Ehrenzeichen. (AZ)

