Eine Tüte mit Ecstasy gefunden: Polizei durchsucht Wohnung eines 29-Jährigen

In Günzburg hat die Polizei am Dienstag in einer Wohnung eine Tüte Ecstasy gefunden. Zudem entdeckte sie nach eigenen Angaben mehrere Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln. Im Rahmen einer Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen fanden die Beamten keine weiteren Drogen. Den Beschuldigten erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)

