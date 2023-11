Ehrenamt im Sport

Sie sind die Herzstücke des Fußballs im Landkreis Günzburg

Plus Der BFV würdigt herausragende Vertreter des Ehrenamts in Schwaben. Jakob Schwegle von der SpVgg Krumbach erinnert sich dabei an ein Erlebnis mit Theo Waigel.

Von Günther Herdin

Ob Trikotwäscherin. Platzwart, Jugendtrainer, Reinigungskraft, Kuchenbäckerin oder Funktionär: Die Tätigkeiten, welche ehrenamtlich Mitarbeitende in den schwäbischen Sportvereinen ausüben, sind vielfältig und unverzichtbar. Darüber herrschte bei den Festrednern anlässlich des 25. Bezirksehrenamtstages des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) im altehrwürdigen Kurhaus in Augsburg-Göggingen Übereinstimmung. Organisiert hatte die feierliche Veranstaltung der BFV-Ehrenamtsbeauftrage im Bezirk Schwaben, Günther Brenner aus Jettingen-Scheppach.

Unter den 74 Preisträgern sind 17 Frauen

Insgesamt 57 Männer und 17 Frauen vom Ries bis ins Allgäu wurden mit Urkunden und Uhren ausgezeichnet. „Wir haben die größte Zahl der zu ehrenden Personen und damit verbunden auch die umfangreichste Besucherzahl“, betonte Brenner im Rückblick auf die Veranstaltungen in den vergangenen Jahren.

