Die Burgauer Eisbären verlieren dramatisch

Der ESV Burgau verliert im Penaltyschießen in Fürstenfeldbruck und hatte in einem besonderen Stadion seine Probleme mit dem Wetter und dem Schiedsrichter.

Erstmals in dieser Saison wurde ein Eishockeyspiel des ESV Burgau im Penaltyschießen entschieden. 4:3 gewann der EV Fürstenfeldbruck die Landesligapartie. Die Begegnung stand nach den regulären sechzig Minuten und der fünfminütigen Verlängerung 3:3 -Unentschieden. Das nötige Penaltyschießen entschieden dann die Platzherren für sich. Trotz dieser Niederlage marschieren die Eisbären weiter in Richtung Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Die ersten vier Teams der zweigeteilten bayerischen Landesliga qualifizieren sich für diese Aufstiegsrunde.

In Fürstenfeldbruck kamen die Burgauer mit den widrigen Verhältnissen nicht optimal zurecht. „Das Wetter war bescheiden und kam unseren technisch versierten Spielern nicht unbedingt entgegen“, nannte ESV-Kapitän David Heinrich einen Grund für die Niederlage. Im offenen Stadion von Fürstenfeldbruck fiel erst Schnee und dann machte gefrorener Regen das Eis nur sehr schwer bespielbar. In der Regel sind kämpferisch eingestellte Teams bei diesen Konditionen eher im Vorteil.

Burgau hadert mit dem Schiedsrichter

Ein weiterer Aspekt für die verlorene Begegnung waren auch einige Schiedsrichterentscheidungen, die nicht unbedingt zugunsten der Eisbären ausgelegt wurden. Unter anderem verhängten die Referees kurz vor Ende der Partie eine sehr fragwürdige Zweiminutenstrafe gegen Mantas Stankius. Damit mussten die Burgauer die ersten zwei der fünf Minuten Verlängerung in Drei-gegen-vier-Unterzahl agieren.

Die Partie in Fürstenfeldbruck startete wegen der anhaltenden Schneefälle mit einer Verspätung von 45 Minuten. „Die Eismaschine ist eine Runde über das Eis gefahren und dann musste der Schnee wieder ausgeleert werden“, beschrieb ESV-Vorstand Werner Gebauer die Wetter- und Eisverhältnisse in der oberbayrischen Kreisstadt.

Trotz des anhaltenden Schneefalls kamen die Burgauer gut ins Spiel. In der 12. Minute erzielte Dennis Tausend das 1:0 für die Gäste. Im zweiten Drittel legten Petr Ceslik und David Zachar mit einem Doppelschlag in der 22. und der 23. Minute zwei weitere Treffer nach. Dann griffen die Unparteiischen mit einigen Fehlentscheidungen massiv in die Partie ein. Die Gastgeber kamen jeweils in Überzahl zu ihren Toren. Zwischen dem zweiten und dem dritten Fürstenfeldbrucker Tor lagen exakt sechzig Sekunden.

Der ESV Burgau hat Pech im Penaltyschießen

In der Verlängerung fielen dann keine weiteren Treffer mehr. „Das Penaltyschießen wurde dann zu einer längeren Geschichte“, beschreibt David Heinrich dann die Entscheidung. Auf jeder Seite mussten acht Spieler anlaufen, bis die Würfel dann zugunsten der Gastgeber gefallen war. Die Eisbären hatten bei diesem Penaltyschießen zwei Mal großes Pech.

David Zachar scheiterte am Pfosten und Erhardt Zach traf die Querlatte. Außerdem stand im Heimtor mit Dennis Berger ein herausragender Goalie. An ihm bissen sich die Eisbären immer wieder die Zähne aus. Doch auch Burgaus Keeper Roman Yourkov zeigte eine tolle Vorstellung. Den entscheidenden Penalty von Lennart Guttenthaler konnte der Eisbärengoalie aber dann nicht abwehren und die Markgräfler fuhren mit einem Punkt im Gepäck nach Hause. Bei einer Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen erhält der Verlierer einen Punkt und der Sieger nimmt zwei Zähler mit.