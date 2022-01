Eishockey

Eine Aufholjagd ohne Happy-End für den ESV Burgau

Neuzugang Jacob Schwarzfischer (rechts) erzielte im Heimspiel gegen Germering seinen ersten Treffer für den ESV Burgau. In diesem Zweikampf mit Maximilian Raß kommt er allerdings einen Wimpernschlag zu spät.

Plus Warum Eishockey-Landesligist ESV Burgau auch das zweite Saisonspiel gegen Germering verliert.

Von Moritz Anhofer

Auch das zweite Aufeinandertreffen mit den Germering Wanderers in der Landesliga-Spielzeit 2021/2022 haben die Burgauer Eisbären verloren. 4:5 (1:1, 0:3, 3:1) hieß es zum Abschluss der Vorrundenpartie in der Eishockey-Landesliga. Einfluss auf die Tabelle oder gar auf das Erreichen der Aufstiegsrunde hatte die Begegnung nicht mehr. Germering wird als Tabellenerster, der ESV als Tabellendritter in die Aufstiegsrunde zur Bayernliga einziehen.

