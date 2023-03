Eishockey

17:55 Uhr

Eisbären-Trainer Halusa im Interview: „Die Aufstiegsrunde ist Pflicht“

Wort- und gestenreich stellt Trainer Erwin Halusa seine Eisbären ein. Der 56-Jährige führte den Eishockey-Landesligisten ESV Burgau in die Play-offs zur Bayernliga.

Plus Trotz des Halbfinal-Aus: Trainer Erwin Halusa hat mit dem ESV Burgau eine gute Saison in der Eishockey-Landesliga gespielt. So soll es jetzt weitergehen.

Von Uli Anhofer

Nach zwei Niederlagen im Play-off-Halbfinale gegen die Haßfurt Hawks war die Saison für den Eishockey-Landesligisten ESV Burgau beendet. Und das, obwohl die Eisbären in vier von sechs Dritteln das spielerisch bessere Team stellten. Aus Ihrer Trainer-Perspektive betrachtet: Wie groß war die Enttäuschung nach dem Aus, Herr Halusa?

