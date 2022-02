Zum Auftakt kassiert der ESV Burgau eine Abreibung

Plus Warum der ESV Burgau zum Start in die Bayernliga-Aufstiegsrunde 3:10 untergeht und wo die wenigen Lichtblicke dieser Partie zu finden sind.

Das war nix! Zum Auftakt in die Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga hat der ESV Burgau ein Debakel erlebt. 3:10 (1:2, 1:5, 1:3) verloren die Eisbären in eigener Halle gegen die Germering Wanderers. Nur im ersten Drittel waren die Burgauer ebenbürtig. Dann waren die Gäste deutlich zu stark.