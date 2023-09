Hausfassade in Ellzee fängt nach Schweißarbeiten Feuer

Instandhaltungsarbeiten an einem Einfamilienhaus haben Folgen. Die Feuerwehr muss ausrücken. Was bleibt, ist ein hoher Sachschaden.

Während an einem Einfamilienhaus in Ellzee am Freitagvormittag Instandhaltungsarbeiten durchgeführt wurden, geriet die Hausfassade in Brand. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, kam es zum Brand, weil Bitumenbahnen auf einer Holzüberdachung verschweißt wurden. Die eingebrachte Hitze entzündete die Holzfaserdämmung der Fassade.

Brand weitete sich nicht auf den Kern des Gebäudes aus

Nachdem das Qualmen bemerkt wurde, wurde umgehend die Feuerwehr verständigt. Diese konnte Schlimmeres verhindern und den Brand löschen, ohne dass sich dieser auf den Innenraum des Hauses ausweitete. Laut Polizeiangaben liege der Sachschaden bei rund 10.000 Euro. (AZ)