Unbekannter fährt gegen geparkten Audi in Ellzee und flüchtet

Während der Weihnachtsfeiertage wurde ein geparktes Auto in Ellzee angefahren und beschädigt. Die Polizeiinspektionen suchen nach Zeugen und Hinweisen.

In dem Zeitraum vom 25. Dezember, 14 Uhr, bis 26. Dezember, 1.30 Uhr, ist ein in der Nordendstraße in Ellzee geparkter blauer Audi angefahren und beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne einen Schaden zu melden.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Günzburg oder Krumbach melden

An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 oder der Polizeiinspektion Krumbach unter der Nummer 08282/9050 in Verbindung zu setzen. (AZ)