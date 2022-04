Der Dorfladen Ettenbeuren unterstützt ukrainische Waisenkinder

Plus Beim Nahversorger in Ettenbeuren bekommen die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer kostenlose Lebensmittel. Der Dorfladen wartet mit einer neuen Attraktion auf.

Seit fast einem Vierteljahrhundert ist der Dorfladen Ettenbeuren so etwas wie eine Institution im Kammeltal. Und ganz aktuell unterstützt der genossenschaftliche Nahversorger sogar Flüchtlinge aus der Ukraine. Zugleich wurde im Außenbereich zum Start in die Open-Air-Saison eine gemütliche Sitzecke als „Blümlescafé“ neu hergerichtet.